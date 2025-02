Truffe on line nel Sannio: denunciate otto persone I carabinieri hanno scoperto diversi episodi a danno di cittadini della Valle Telesina

Otto persone denunciate per truffe online commesse negli ultimi mesi a danno dei cittadini della Valle Telesina. E' il bilancio del lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita nell'ambito dei controlli messi in campo per contrastare il fenomeno sempre più diffuso.

In particolare: i militari della Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino hanno denunciato un 27enne che carpendo le generalità della sua vittima è riuscito ad ottenere un credito di quasi mille e cinquecento euro con cui ha acquistato un telefono cellulare.

Nel mirino dei militari della Stazione Carabinieri di Amorosi, invece, un 27enne rumeno che era riuscito a farsi accreditare una caparra di € 2.500,00 per l’acquisto di un’autovettura, senza mai formalizzare la vendita.

I militari della Stazione Carabinieri di Cusano Mutri hanno denunciato due uomini della provincia di Cosenza che, approfittando della passione per le autovetture d’epoca della vittima, hanno finto di vendergli accessori e pezzi di ricambio per la somma di € 620,00, rendendosi poi irreperibili; infine militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme (BN) hanno individuato e denunciato un’intera banda composta da tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Roma, specializzata nel promuovere falsamente appartamenti in affitto nella Capitale, per uno dei quali erano riusciti ad ottenere il versamento di € 1.800,00 quale cauzione, senza avere la reale disponibilità dell’immobile.