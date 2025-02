Tentano un furto in una casa, inseguiti e arrestati dai carabinieri E' accaduto a Cusano Mutri. Fermati mentre scappavano a bordo di un furgone

Nel tardo pomeriggio di ieri tre uomini provenienti dall’hinterland napoletano sono stati arrestati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, dopo un tentativo di furto in abitazione ed un inseguimento ad alta velocità.

I malviventi sono stati bloccati dai carabinieri dopo aver tentato di entrare in una casa situata in una contrada di Cusano Mutri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre avevano già reciso due catene poste all’ingresso dell’abitazione, quando, però, sono stati sorpresi da alcuni residenti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno notato il furgone dei sospetti in fuga e hanno dato inizio a un inseguimento che ha attraversato le strade del centro urbano e dei Comuni limitrofi, raggiungendo velocità elevate.

L’inseguimento è terminato quando i malviventi, non potendo più sostenere le velocità raggiunte, sono stati costretti a fermarsi in una piazzola. Grazie all’intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri i tre sono stati arrestati e condotti in caserma per le procedure di rito. Le autorità hanno confermato che gli indagati erano già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Gli arrestati sono stati accusati di tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I carabinieri stanno ora indagando per verificare se i malviventi siano coinvolti in altri crimini simili nella zona.

Il Comandante della Compagnia ha voluto elogiare il coraggio e la prontezza operativa dei militari coinvolti. “Nonostante i rischi, i nostri uomini hanno agito con determinazione per garantire la sicurezza della comunità”. Questi arresti sono una risposta concreta alla lotta contro la criminalità predatoria. I tre arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovranno rispondere delle accuse mosse nei loro confronti. Nel frattempo proseguono, incessanti, le indagini per verificare eventuali collegamenti con altre bande operative nella regione.