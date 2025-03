Commercio abusivo: due sequestri e 15 irregolarità rilevate Il bilancio dei controlli della polizia municipale

Irregolarità in 15 esercizi pubblici e due sequestri amministrativi per violazione al Testo Unico sul Commercio. E' il bilancio dei controlli messi in campo dalla Polizia Municipale, attraverso l'azione congiunta del Nucleo di Polizia Commerciale e del “neonato” Nucleo di Polizia Ambientale, per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e illeciti ambientali.

In particolare, nel corso dell’ultima settimana sono stati sottoposti a verifica decine di esercizi pubblici, rilevando numerose irregolarità.

L'attività ispettiva del Nucleo di Polizia Commerciale ha portato alla contestazione di diverse violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico. Sono stati accertati casi di occupazioni abusive non autorizzate o difformi rispetto alle concessioni rilasciate dall'amministrazione comunale. Nei confronti degli esercenti irregolari sono stati elevati verbali amministrativi e avviate le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi. Parallelamente, il Nucleo di Polizia Ambientale ha eseguito controlli mirati sul corretto conferimento dei rifiuti da parte delle attività commerciali. L’operazione ha permesso di individuare numerosi casi di smaltimento irregolare di rifiuti, con particolare riferimento all’abbandono indiscriminato di materiali non differenziati. Le violazioni accertate hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative e la segnalazione dei trasgressori agli enti competenti per eventuali provvedimenti ulteriori.

Le attività di controllo hanno permesso di individuare sostanziali irregolarità in 15 esercizi pubblici insistenti sul territorio comunale. Sono stati inoltre eseguiti due sequestri amministrativi per violazione al Testo Unico sul Commercio. L’azione di controllo proseguirà con ulteriori accertamenti al fine di garantire il rispetto delle normative in materia di commercio e tutela ambientale.