Cella frigo come serra, piante in una stanza nascosta, ho fatto una sciocchezza Benevento. Libero il 27enne di Arpaise arrestato per coltivazione di marijuana

E' stato rimesso in libertà senza alcuna misura. La Procura aveva chiesto l'obbligo di firma, ma il gip Roberto Nuzzo è stato di diverso avviso per Ilario Covino, 27 anni, di Arpaise, che i carabinieri avevano arrestato, sottoponendolo ai domiciliari, dopo aver rinvenuto nell'abitazione e nel garage cinque piante di marijuana alte oltre un metro e sistemate in vasi di plastica, un bilancino, circa 500 grammi di marijuana, lampade e un impianto di aspirazione.

Difeso dall'avvocato Salvatore Pignatiello, il giovane ha ammesso di aver fatto una sciocchezza, sostenendo che la droga era per uso personale.

Una versione non ritenuta credibile dal giudice anche alla luce delle quantità. Le piante erano coltivate in una stanza alla quale era possibile accedere solo attraverso una porta nascosta da una struttura di plastica scorrevole. I militari avevano poi scovato una cella frigo usata come serra, nella quale era stato realizzato un impianto per la coltivazione.