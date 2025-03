Proiettili a salve davanti al comune di Solopaca La scoperta questa mattina in valle Telesina, indagano i carabinieri

Circa tredici proiettili a salve – di quelli comunemente utilizzati per le pistole scacciacani - lasciati davanti al comune di Solopaca, forse lanciati da qualcuno sul selciato. La scoperta questa mattina nel paese della Valle Telesina. Scattato l'allarme, sul posto i vigili urbani e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno raccolto i proiettili ed avviato le indagini che puntano ora ad identificare il responsabile del gesto. I proiettili non erano in un busta, bensì sono stati lasciati sul selciato nei pressi dell'ingresso del Municipio.

IN AGGIORNAMENTO