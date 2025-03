Controlli cantieri edili: scoperti due lavoratori in nero Dopo gli accertamenti della polizia municipale

Inviato agli uffici del Comune e all’Ispettorato del lavoro l’incartamento relativo all’attività svolta dai Caschi bianchi guidati da Giuseppe Vecchio .

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella giornata odierna, ufficiali ed agenti del nucleo di polizia giudiziaria, hanno effettuato tre sopralluoghi in altrettanti cantieri edili della città.

In un caso, dagli accertamenti effettuati all’interno di un area cantiere, venivano individuati due uomini intenti a svolgere attività di manovale senza nessuna tipologia di contratto di lavoro. I due lavoratori un 44enne ed un 58enne della provincia sannita, sentiti dagli agenti ammettevano di non avere alcun contratto di lavoro, non ostante stessero prestando opera già da alcuni giorni. Individuato ed ascoltato anche il titolare della ditta coinvolta, un 50 enne residente in città.

Gli atti relativi all’attività d’indagine sono stati prontamente inviati, per il seguito di competenza, sia all’ufficio urbanistica del Comune che all’Ispettorato del Lavoro. Proseguiranno nelle prossime settimane – conclude il Comandante della municipale – analoghe ispezioni.