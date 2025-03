Usura ed estorsione al titolare di un agriturismo, il Pm chiede cinque condanne Benevento. Chiesta invece assoluzione degli imputati di favoreggiamento. Prossima udienza 20 maggio

Cinque condanne e nove assoluzioni. Le ha chieste il pm Giulio Barbato al termine della requisitoria nel processo a carico delle quattordici persone chiamate in causa da un'inchiesta antiusura e antiestorsione della squadra mobile e della guardia di finanza.

Queste, in particolare, le pene proposte: 11 anni e 6 mesi a Vincenzo Collarile, 66 anni, 8 anni a Pasqualino Parrella, 46 anni ( avvocati Angelo Leone e Grazia Luongo), 7 anni e 6 mesi ad Armando Piscopo, 49 anni, 7 anni e 4 mesi a Ivano Nizza, 51 anni (avvocato Antonio Leone) e 10 anni e 4 mesi a Cosimo Parrella (avvocato Gerardo Giorgione), 50 anni, di Benevento, ai quali sono contestate, a vario titolo, le accuse di usura, estorsione e tentata estorsione .

Nel mirino sono finite le intimidazioni che il titolare di un agriturismo avrebbe subito. Sarebbe stato costretto, secondo gli inquirenti, a sborsare interessi usurari sulle somme avute in prestito per l'impossibilità, dovuta ad un protesto, di accedere al credito bancario. Un addebito di violenza privata – le minacce che sarebbero state rivolte alla presunta vittima– riguarda Piscopo, Nizza e Pasquale Parrella, poi tirati in ballo, al pari di Cosimo Parrella e Collarile, anche per l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria: la concessione di prestiti.

Il Pm ha invece chiesto l'assoluzione, anche alla luce dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, degli imputati di favoreggiamento per le dichiarazioni rese agli investigatori:Giuseppe Varesi, 63 anni, di Cautano, Giancarlo Insalaco, 61 anni, Claudio Borzillo, 61 anni, di Benevento, Carmine Palmino D'Andrea, 62 anni, di Pesco Sannita, Agostino Iannella,42 anni, di Torrecuso, Mario Iannella, 45 anni, di Torrecuso, Pasquale Iacovella, 59 anni, di Benevento, Massimo Fallarino, 58 anni, di Benevento, Michele Ciccone, 59 anni, di Montesarchio, difesi dagli avvocati Marcello D'Auria, Alberto Mignone, Angelo Leone, Grazia Luongo, Mauro Carrozzini, Benedetta Masone, Andrea Ricciardi e Fabio Ficedolo. L'assoluzione da alcuni capi di accusa è stata chiesta anche per Cosimo Parrella e Nizza.

All'intervento del Pm sono seguiti quelli dell'avvocato Luca Guerra per il commerciante, parte civile, che ha sollecitato la dichiarazione di responsabilità, e dell'avvocato Benedetta Masone. Il 20 maggio le arringhe degli altri difensori.