Riforme e referendum, domani un focus anche con il professore Ainis

Un focus conoscitivo sulla riforma della giustizia, per una scelta consapevole del referendum costituzionale tra pareri a confronto. L'ha organizzato l'avvocato Davide D'Andrea, con lo studio legale Quattordici, per domani 13 febbraio nell'auditorium della chiesa di San Gennaro.
Si parte alle 15 con i saluti del sindaco Clemente Mastella, del presidente del Tribunale, Michele Russo, del procuratore Gianfranco Scarfò, del presidente dell'Ordine degli avvocati, Stefania Pavone, e di Antonella Tartaglia Polcini, docente di Diritto civile all'Unisannio e assessore comunale.
Gli interventi saranno curati dal sostituto procuratore Maria Colucci, presidente sottosezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati, e dall'avvocato Lidia Caso, componente dell'Organismo congressuale forense, infine la relazione del professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico, Michele Ainis, giurista costituzionale.