Una voleva vivere, l'altra ha scelto di non farlo più Benevento. Pensieri in libertà

Una voleva vivere a tutti i costi, l'altra ha scelto di non farlo più. Sono le storie drammatiche che hanno occupato le cronache nelle scorse ore: da una parte una 25enne morta dopo essersi sottoposta ad un intervento cardiochirurgico , dall'altra una 33enne che l'ha fatta finita.

Due giovani esistenze spezzate, definitivamente strappate a quanti volevano loro bene. Cuori che non battono più, come si fa a sopportare il dolore mentre il respiro manca e si resta increduli e interdetti di fronte ad eventi di una così enorme tragicità? La 25enne era sicuraa che all'uscita dalla sala operatoria il suo futuro sarebbe stato migliore e che avrebbe potuto cullare a lungo i suoi sogni. Quelli che evidentemente non aveva più la 33enne, piegata dalla terribile convinzione di non poter più andare avanti, di non riuscire a trovare una via d'uscita.

Destini assurdi: la 25enne non è stata padrone del suo, a differenza dell'altra. Nel primo caso l'indagine, supportata dai risultati dell'esame autoptico, stabilirà se vi siano state presunte negligenze, nell'altro potremo al massimo interrogarci sulle motivazioni del gesto. Sarà però inutile, sono quasi sempre indecifrabili perchè affondano le loro radici in una sfera assolutamente privata, in un disagio devastante che diventa insopportabile.

Storie diverse, accomunate dalle lacrime che continuano ad essere versate, dal pensiero disperante di un vuoto che sarà impossibile colmare. Restano una profonda amarezza, una sensazione di impotenza, la paura di non aver capito in tempo o di non aver fatto tutto il possibile per evitare ciò che è successo.

Come se fosse semplice prevedere l'incubo, che la situazione possa precipitare dopo aver affidato una tua familiare a mani esperte; come se fosse un gioco da ragazzi intuire il malessere che è in ognuno di noi, pronto ad esplodere. Storie terribilmente diverse, due donne con pochi anni di differenza: se ne sono andate per sempre, costringendoci ancora una volta a fare i conti con il mistero della morte.