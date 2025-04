Da fraudolenta a bancarotta semplice: accusa prescritta per un imprenditore Benevento. La sentenza del Tribunale

Era imputato di bancarotta fraudolenta ma, dopo la riqualificazione dell'accusa in quella di bancarotta semplice, è scattata la prescrizione.

E' la sentenza del Tribunale al termine del processo a carico di Fabio Pirozzolo (avvocato Nazzareno Fiorenza), di Benevento, chiamato in causa da una indagine della guardia di finanza come legale rappresentante ed amministratore unico della 'Benevento motori srl in scioglimento', che aveva come oggetto sociale l'import- export e la rivendita di auto, veicoli, anche industriali motocicli ed autocarri, dichiarata fallita nell'aprile 2015.

Secondo gli inquirenti, durante la procedura fallimentare non avrebbe depositato i libri o le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari di una società che, a detta del curatore fallimentare, aveva un passivo di poco più di 340mila euro.

Oggi la discussione, poi la decisione del collegio giudicante con la dichiarazione di intervenuta prescrizione.