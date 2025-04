A Benevento l'assemblea Unarma con il Segretario nazionale Nicolosi Al centro dell'incontro il bilancio delle attività dell'associazione sindacale dei Carabinieri

Si è svolta l’assemblea sindacale organizzata da Unarma Benevento. Occasione per incontrare gli iscritti e fare il punto tra rappresentanti sindacali e personale in servizio.

Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato un'ampia delegazione della Segreteria Regionale, si è parlato di varie tematiche ed in particolare il Segretario generale nazionale Antonio Nicolosi ha sottolineato l’importanza dell’iscrizione al sindacato, ribadendo il ruolo fondamentale della rappresentanza nella tutela dei diritti e del benessere del personale. Ampio spazio è stato dedicato poi alle novità contrattuali e agli aggiornamenti relativi al FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali), con un focus sulle richieste sindacali accolte dall’Amministrazione.

All'assemblea hanno partecipato, oltre al Segretario generale Nazionale Nicolosi, anche il vicesegretario generale regionale Raffaele Esposito, il segretario generale provinciale Giorgio Caruso e il vice Daniele Maio.

Da Unarma arriva un ringraziamento particolare “al comandante provinciale di Benevento per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del personale". Tra le istanze accolte – spiegano dall'associazione sindacale -, si segnala l’avvio dell’iter per la realizzazione di servizi igienici riservati al personale femminile presso la caserma di Montesarchio, un segnale concreto dell’impegno verso condizioni di lavoro più inclusive e dignitose. Inoltre si comunica che, grazie all’intervento del comandante, è stata rinnovata la convenzione con l’infermeria, garantendo così la continuità dell’assistenza sanitaria e risolvendo un disagio operativo che aveva suscitato preoccupazione tra i colleghi. L’assemblea si è chiusa con un rinnovato spirito di collaborazione e con l’impegno costante di Unarma a rappresentare con forza, serietà e vicinanza i Carabinieri di ogni grado.