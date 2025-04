"Ha sottratto libri e scritture", assolto amministratore di una società Benevento. Rito abbreviato, il fatto non sussiste per un 56enne

E' stato assolto dall'accusa di bancarotta documentale perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del gup Roberto Nuzzo al termine del rito abbreviato per Antonio Capozzi (avvocato Vincenzo Altieri), 56 anni, di Santa Croce del Sannio, chiamato in causa come amministratore unico della 'Union management group scrl”, dichiarata fallita nel 2022.

Secondo gli inquirenti, per recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sotratto parte dei libri e delle scritture contabili, non consentendo così la ricostruzione del patrimonio. Un'accusa dalla quale è stato però assolto.