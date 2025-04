Non rispetta il divieto di avvicinamento e minaccia ex, arrestato Ai domiciliari un uomo fermato dagli agenti della Volante dopo l'allarme lanciato dalla donna

Violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa è l'accusa per un 53enne sannita arrestato dagli agenti della Volante della Questura di Benevento dopo l'allarme lanciato dalla sua ex al 113.

La donna, in stato di agitazione ha chiamato la Polizia ed ha denunciato di essere stata minacciata di morte dell'indagato che le impediva di lasciare la sua abitazione. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno bloccato il 53ennetrasferito poi in Questura. Al termine delle indagini, su disposizione del sostituto procuratore per l'uomo sono scattati i domiciliari.