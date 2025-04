Coltello a serramanico nel vano portaoggetti dello scooter, denunciato un 17enne Benevento. Fermato dalla Volante

Lo hanno denunciato alla competente Procura per i minori di Napoli per porto abusivo di coltello. E' l'ipotesi di reato contestata ad un 17enne di Benevento che gli agenti della Volante hanno fermato in sella ad un motociclo durante i controllli nell'area del Terminal che hanno interessato più ragazzi.

In particolare, il minore avrebbe cercato di allontanarsi, nel vano portaoggetti dello scooter rinvenuto un coltello a serramanico di cui non è stato in grado di giustiicare il possesso. Da qui la denuncia.