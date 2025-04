Benevento: irregolarità su veicolo con targa estera, due denunce per riciclaggio Un'azione per il contrasto al traffico illecito transnazionale di automezzi

Due persone denunciate per il reato di riciclaggio. E' il bilancio del controllo su strada, effettuato da personale delle forze dell’ordine a Benevento, in zona stazione, su un’autovettura Alfa Romeo Stelvio con targa olandese, visibilmente danneggiata, nella disponibilità di un soggetto di 36 anni del luogo e di proprietà di un 54enne della provincia di Avellino.

A seguito di alcune incongruenze emerse nel confronto tra il numero di telaio e i documenti esibiti, si è proceduto a un accertamento tecnico approfondito.

L’analisi delle centraline elettroniche del veicolo ha permesso di rilevare il numero di telaio originale, diverso da quello riportato nei documenti di circolazione e associato alla targa estera.

Il telaio reale è risultato corrispondente a un’auto già segnalata come oggetto di furto nella provincia di Caserta.

Alla luce degli elementi raccolti, due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di riciclaggio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e regolarità dei documenti esibiti.

L’episodio conferma la rilevanza dell’attività di controllo tecnico dei veicoli, in particolare attraverso l’analisi dei sistemi elettronici di bordo, quale strumento efficace per il contrasto al traffico illecito transnazionale di automezzi.