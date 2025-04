Fortore: fa benzina e compra sigarette poi minacce con una pistola, denunciato Già noto alle Forze dell'Ordine, dovrà rispondere di estorsione e detenzione abusiva di armi

Estorsione e detenzione abusiva di armi. Sono i reati di cui dovrà rispondere un uomo della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo.

Qualche giorno fa l'uomo aveva fatto rifornimento di carburante all’auto in un distributore della Val Fortore ed aveva acquistato un pacchetto di sigarette nella rivendita di tabacchi annessa. Al momento del pagamento, però, aveva preteso dalla titolare dell’attività commerciale un credito per il denaro dovuto e, al diniego opposto dalla donna, l’aveva minacciata con una pistola, imponendole la sua pretesa ed allontanandosi velocemente.

Ricevuta l’allarmata segnalazione della commerciante, i militari hanno avviato immediatamente le indagini e grazie anche alle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio pubblico sono riusciti ad individuare l’uomo ed a ritrovare, a casa sua, “l’arma” da lui usata – in realtà una pistola a salve priva del tappo rosso sulla canna – che gli è stata sequestrata insieme ad una carabina ad aria compressa di fabbricazione artigianale.