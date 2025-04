Incidente in scooter: grave una ragazza Impatto nella notte a Paduli, prognosi riservata anche per un ragazzo

Due giovani in prognosi riservata. Sono gravi le conseguenze dell'incidente stradale che si è verificato la scorsa notte a Paduli, in viale della Libertà. Due ragazzi, un 15enne e una 17enne, in sella ad uno scooter, probabilmente dopo aver urtato un cordolo, sono caduti.

Per il soccorso ai giovani sul posto l'ambulanza del 118 che li ha trasferiti in ospedale.

Per entrambi si è reso necessario il ricovero presso il San Pio di Benevento dove la ragazza che versa in condizioni più gravi è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo dell'impatto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e sequestrato il veicolo.