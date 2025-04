Manca tabella sui giochi di azzardo: locale del centro nel mirino dei controlli Benevento. Intervento della Divisione amministrativa della Questura

Gli hanno contestato la mancata esposizione delle tabelle sul goco d'azzardo. E' l'infrazione accertata dagli agenti della Divisione amministrativa della Questura in un locale del centro di Benevento, nel corso di un'attività di verifica e controllo che ha interessato ache altre attività commerciali, particolafmente frequentate nel fine settimana.

In una di esse, secondo una perima ricostruzione, sembra che non fosse affissa la tabella sui giochi d'azzardo prevista dalla legge. Il titolare, assitito dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stato invitato a presentarsi negli uffici di via De Caro.