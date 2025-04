Nella borsa numerosi oggetti d'oro: una 41enne sannita arrestata a Vibo Valentia Benevento. Fermata dai carabinieri, la donna, di Pago Veiano, è in carcere

Le hanno trovato nella borsa una serie di oggetti d'oro: il presunto bottino di una truffa ad un'anziana o di un furto?. In attesa che il dubbio venga fugato, resta l'arresto in trasferta per Sofia G., una 41enne di Pago Veiano, fermata dai carabinieri a Vibo Valentia.

Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stata notata mentre, parlando al cellulare, entrava in un'abitazione, la donna è stata bloccata all'uscita e sottoposta ad una perquisizione. Aveva una borsa nella quale è stato scoperto un portaocchiali contenente bracciali, orecchini, spille, anelli e collane d'oro di cui non è stata in grado di giustificare il possesso.

Condotta in caserma, la 41enne è stata dichiarata in arresto e trasferita in carcere, in attesa dell'udienza di convalida. E' difesa dall'avvocato Laura Cancellieri.