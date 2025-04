La droga era nel portaocchiali, ho avuto paura e sono fuggito: libero il 53enne Benevento. Cocaina per uso personale, obbligo firma una volta a settimana per resistenza e lesioni

Rimesso in libertà dal gip Pietro Vinetti, con l'obbligo di firma una volta alla settimana, Giuseppe Roberto C., 53 anni, di Campoli del Monte Taburno, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

La misura è stata adottata a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, solo in relazione alla resistenza e alle lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice non ha infatti ravvisato alcun elemento a supporto dell'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: meno di 2 grammi e mezzo netti di cocaina, per i quali ha ritenuto plausibile l'uso personale.

Come si ricorderà, alla guida di un'Audi A3 il 53enne non si era fermato all'alt dei militari a Vitulano, allontanandosi. Era stato rintracciato nella sua abitazione, la droga era in un portaocchiali dell'indagato, che si era scagliato contro un carabiniere-. Questa mattina l'udienza di convalida, nel corso della quale ha sostenuto di essere scappato perchè, custodendo lo stupefacente addosso, aveva avuto paura.