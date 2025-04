Sequestro annullato, i 20mila euro restituiti all'avvocato arrestato Benevento.- La decisione del Riesame per Andrea Galdieri, accolto il ricorso della difesa

Sequestro annullato e restituzione dei soldi all'interessato. E' quanto deciso dal Riesame, che ha accolto il ricorso dell'avvocato Romolo Vignola, sui 20mila euro che un mese fa erano stati sequestrati ad Andrea Galdieri, 65 anni, un legale della provincia di Napoli. Il provvedimento era scattato in occasione dell'arresto di Galdieri, finito in carcere perchè deve scontare una condanna definitiva a 3 anni per truffa e ricettazione.

Come più volte ricordato, dichiarato irreperibile da poche settimane, il 65enne era stato rintracciato dai carabinieri a Telese Terme: un centro che già conosceva, dove era rientrato dopo essere rimasto per un periodo all'estero.

Era in un'abitazione in compagnia di una donna, i militari avevano rinvenuto il denaro: una somma che gli era costata l'ipotesi di di reato di autoriciclaggio, di cui Galdieri aveva spiegato la provenienza, sostenendo che si trattava dell'importo relativo al preliminare di vendita di un alloggio. Aveva anche precisato l'origine di altri 8mila euro, il corrispettivo di una prestazione professionale per il risarcimento dei danni ad una persona.

Giovedì scorso la discssione dinanzi al TYribunale, ora il dissequestro.