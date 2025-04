Farnetica su complotti apocalisse e rituali: aggredisce mamma e sorella Benevento. Un 37enne allontanato dalla casa familiare

Frasi deliranti. Sull'imminente apocalisse, sulla necessità di eseguire un rituale che le salvasse; che salvasse la mamma e la sorella. Che, poverine, da un mese erano costrette a subire le sue farneticazioni. Quelle di un 37enne di Benevento che con un decreto del pm Olimpia Anzalone, è stato allontanato dalla casa familiare.

Lo hanno rintracciato dinanzi ad un bar al rione LIbertà, per lui le ipotesi di reato di lesioni aggravate ai danni dei suoi familiari. Lo scorso 22 aprile, l'uomo, di fronte alla richiesta della madre di smetterla con quei comportamenti e con l'idea di essere vittima di un complotto, l'avrebbe aggredita colpendola con dei pugni alle braccia, facendo lo stesso anche con la sorella che era intervenuta a difenderla.

Per le malcapitate, che fino a quel giorno per paura si erano trasferite un un bed & breakfast, una prognosi di 4 giorni. Il 37enne, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stato bloccato dai carabinieri e, dopo una visita medica, ha potuto lasciare la caserma di via Meomartini e raggiungere una struttura ricettiva, non potendo rientrare a casa.