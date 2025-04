Accoltella un 59enne misura aggravata per un 46enne: dai domiciliari al carcere Benevento. La decisione del magistrato di Sorveglianza

E' passato dalla detenzione domiciliare, alla quale si trovava per scontare una pena per droga che terminerà tra una settimana, a quella in carcere. E' la conseguenza dell'aggravamento della misura disposto dal magistrato di Sorveglianza per Vincenzo Pagnozzi (avvocato Pierluigi Pugliese), 46 anni, di Benevento.

La decisione è stata adottata dopo l'informativa della Squadra mobile su un gesto di cui si sarebbe reso responsabile: l'accoltellamento di A. S., un 59enne, compagno della madre, giudicato guaribile in 7 giorni.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato, assistito dall'avvocato Antonio Leone, sarebbe stato colpito ad un fianco, nel corso di una lite, con un coltello da cucina.

(foto di repertorio)