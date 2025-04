Ancora un cervide investito e ucciso alle porte di Benevento Dovrebbe trattarsi di un capriolo trovato morto nella zona di Pezzapiana, in via dei Liguri Bebiani

Aumentano a Benevento e nel Sannio gli investimenti di animali selvatici lungo le strade cittadine e a scorrimento veloce.

Oltre agli ormai, purtroppo, cinghiali investiti che creano danni e pericoli per automobilisti e motociclisti, sta diventando frequente anche il rinvenimento di altri animali, della famiglia dei cervidi, morti lungo le arterie.

È accaduto anche questa mattina, alle porte di Benevento, in via dei Liguri Bebiani nella zona tra Pezzapiana e San Chirico dove un operatore dell'Asia ha notato un capriolo morto lungo la strada. Non è escluso che l'animale sia stato invesito durante la scorsa notte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno raggiunto la zona ed adagiato l'animale sull'erba che costeggia la carreggiata e transennato l'area in attesa che una ditta autorizzata provveda alla rimozione della carcassa su indicazione del servizio veterinario dell'Asl di Benevento.

Come si ricorderà, qualche settimana fa un cervo era stato invece travolto e ucciso da un'auto alla Rotonda dei Pentri. In quel caso danni anche all'auto.