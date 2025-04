Violento getto di gas durante una trivellazione a Benevento: 3 famiglie evacuate ‘Sacca’ di metano trovata questo pomeriggio alla contrada Olivola. Vigili del fuoco al lavoro da ore

Ore di apprensione e tre famiglie evacuate a scopo precauzionale questo pomeriggio alle porte di Benevento a causa di un violento getto di gas metano 'schizzato' in superficie durante la trivellazione probabilmente di un pozzo artesiano in un terreno a contrada Olivola.

Mentre erano in corso le operazioni di perforazione. Ad una profondità di circa cento metri il violento getto ha fatto fuoriuscire una gran quantità di metano che dopo ore non si è ancora esaurito.

per fortuna quando i tubi della perforatrice hanno raggiunto la sacca di gas naturale non si sono registrate scintille. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le operazioni, lunghe e delicate per attendere la fuoriuscita del gas metano in sicurezza fino al sostanziale calo della pressione.

A scopo precauzionale tre famiglie a poca distanza dal sito sono state allontanate.

Un intervento di prevenzione, quello dei vigili del fuoco che durerà ancora per ore.