Controlli, multe e fermo amministrativo di un'auto: controlli nel Fortore Verifiche dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Sono state decine i controlli dei carabinieri tra il 25 aprile e 1° Maggio nel Fortore. In azione i militari della Compagnia di Benevento e delle Stazioni del territorio che hanno controllato 238 persone, 194 veicoli e 14 esercizi pubblici.

I militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno contestato 20 infrazioni amministrative al Codice della Strada per 11.539 euro complessivi, sottoponendo a fermo amministrativo 1 automobile per guida senza patente, a sequestro amministrativo 5 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritirando 3 patenti di guida scadute di validità, rilevando infrazioni per circolazione contro mano, circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, mancata revisione e decurtando 35 punti da patenti di guida.