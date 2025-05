Mezzo urta muretto che finisce sui binari: circolazione ferroviaria bloccata FOTO - E' accaduto lungo la Benevento - Foggia - Bari: sul posto Vigili del fuoco Carabinieri ed Rfi

Circolazione ferroviaria bloccata, compresa l'alta velocità di Rfi ed Italo tra Benevento ed Ariano Irpino a causa di alcuni blocchi di cemento caduti sui binari e sulla linea ferroviaria Benevento – Foggia – Bari da un ponte nel territorio di Sant'Arcangelo Trimonte, alla contrada Iscalonga.

E' qui che, nel tardo pomeriggio di oggi, probabilmente un mezzo pesante ha urtato il parapetto in cemento e ferro di un piccolo ponte e si sarebbe poi allontanato.

I blocchi di cemento ed alcuni pezzi di ferro del guardrail e della recinzione Rfi sono finiti sull'asfalto e sui binari sottostanti. Per fortuna in quel lasso di tempo nessun treno è finito contro i pezzi di manufatti.

Scattato l'allarme, la circolazione ferroviaria lungo la tratta è stata immediatamente bloccata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e con un funzionario e il capoturno, i carabinieri della Stazione di Apice e i tecnici ed operai di Rete ferroviaria italiana.

I vigili del fuoco hanno chiuso al transito il ponte mentre i tecnici di Rfi hanno fatto altrettanto con la linea ferroviaria sottostante.

Si dovranno ora rimuovere i detriti e mettere in sicurezza il ponte e il parapetto in cemento. Resta infatti da capire se l'urto abbia lesionato anche altre parti del muretto.

Saranno invece le indagini dei carabinieri a dover fare luce sulla dinamica dell'accaduto ed identificare il mezzo e il conducente.

La strada che attraversa contrada Iscalonga si trova a poche decine di metri dal maxi cantiere dell'alta velocità capacità ferroviaria Napoli – Bari.

“Questa strada è percorsa quotidianamente da decine di grossi camion che in questo posto non potrebbero passare” ha tuonato il sindaco di Sant'Arcangelo Trimonte, Felice Iammarino che chiede un intervento urgente agli enti preposti affinchè venga impedito il transito dei mezzi pesanti su quel ponte “attraversato quotidianamente questa strada. Per fortuna non sono passati treni altrimenti sarebbe potuto succedere di tutto”.