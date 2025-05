Benevento – Foggia: alle 4.20 ripresa la circolazione ferroviaria Un camion aveva provocato il crollo di parte di un muro parapetto finito sui binari

Dalle 4.20 di questa mattina sulla linea Caserta Foggia, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in prossimità di Apice, è tornata regolare dopo che le squadre di Rfi hanno rimosso i detriti in cemento e ferro dai binari e il muretto pericolante dal ponte sovrastante nel territorio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte.

Circolazione ferroviaria che era stata sospesa nel tardo pomeriggio di ieri quando qualcuno, alla guida di un camion nell'imboccare il ponte, stretto per quel tipo di mezzo, aveva urtato il parapetto in cemento facendo precipitare sulla sottostante linea ferroviaria alcuni grossi pezzi di cemento.

Circolazione ferroviaria bloccata sulla Caserta Foggia, quindi stop ai treni diretti a sud, a Bari e a Nord dalla Puglia verso Roma.

Lavoro per i vigili del fuoco e per una ditta di Rfi che per tutta la notte hanno messo in sicurezza i binari fino a consentire la ripresa della circolazione ferroviaria.

Nella serata di ieri caos davanti alla stazione ferroviaria centrale di Benevento dove sono arrivati centinaia e centinaia di passeggeri diretti in Puglia e viceversa a Caserta e Roma dalla stazione di Ariano Irpino. Tutti sono stati costretti a scendere dai treni per salire a bordo di bus sostitutivi immediatamente fatti arrivare davanti alle stazioni interessate.