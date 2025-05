Nella notte in fiamme auto a Benevento e moto nella zona di Arpaise Ford Focus attaccata dal fuoco al viale Mellusi, lavoro per vigili del fuoco e carabinieri

Nella tarda serata di ieri lungo il viale Mellusi a Benevento una Ford Focus, parcheggiata dal proprietario lungo l'arteria è stata avvolta dalle fiamme.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento.

Spento il rogo, che sembra abbia lambito anche un altro veicolo, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di stabilire le cause che hanno provocato il rogo. Non è escluso che si sia trattato di un corto circuito.

I vigili del fuoco di Benevento nella serata di ieri sono intervenuti anche al confine tra Sannio e Irpinia, nei pressi della frazione Terranova di Arpaise per l'incendio di una moto.

IN AGGIORNAMENTO