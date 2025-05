Botte a compagna anche nella doccia: imprenditore di Airola non può avvicinarla Benevento. Inchiesta della Mobile e del pm De Gaudio, per l'uomo il braccialetto elettronico

Non può avvicinare l'ex compagna, dalla quale deve restare distante almeno 500 metri. E' il divieto, corredato dal braccialetto elettronico, disposto dal gip Roberto Nuzzo per un imprenditore di Airola, indagato per maltrattamenti ai danni dell'ex compagna.

La misura è stata adottata in una inchiesta del pm Maria Dolores De Gaudio e della Squadra mobile che era stata avviata dopo la denuncia della donna, che aveva raccontato le condotte che sarebbe stata costretta a subire sin dall'inizio della relazione. Lui, anche alla presenza dei figli minori, l'avrebbe aggredita più volte, sostengono gli inquirenti, con sputi, schiaffi, calci, pugni e tentativi di strangolamento.

L'attività investigativa, scandita dal'escussione di più testimoni, dall'analisi di numerosi video, immagini, chat e altri files multimediali acquisiti dalla Squadra Mobile, avrebbe consentito di riscontrare i comportamenti addebitati all'uomo. Che in una occasione avrebbe sferrato un pugno al braccio della malcapitata, causandole la frattura scomposta dell’ulna che aveva reso necessario un intervento chirurgico presso l’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento.

In un altro episodio, il 41enne l'avrebbe aggredita mentre si trovava nella doccia, con calci e pugni alla schiena e all’avambraccio destro. Inoltre, le avrebbe impedito di frequentare amici e familiari, e, oltre a controlarle il celulalare, ne avrebbe monitoratao i movimenti. Una situazione che sarebbe proseguita anche quando lei aveva interrotto il rapporto.

L'indagato è difeso dagli avvocati Vittoriro Fucci e Cosimo Servodio.