Entra nel reparto di Psichiatria e aggredisce medico: arrestato un 48enne E' accaduto nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Intervento dei carabinieri

Una serata ad alta tensione quella vissuta presso l’ospedale “San Pio” di Benevento, dove A. M., 48 anni (è difeso dall'avvocato Simona Barbone), di Benevento e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento per aver aggredito un medico in servizio nel reparto di Psichiatria.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe entrato all'interno dei locali del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura con l’intento di farsi ricoverare per trascorrere la notte. Alla vista di un medico in servizio, il 48enne avrebbe perso il controllo, aggredendolo fisicamente, spintonandolo, sputandolo e minacciandolo gravemente affinché acconsentisse al suo ricovero immediato.

Il medico, seppur spaventato, è riuscito a divincolarsi e a fuggire, trovando riparo e contattando prontamente il numero d’emergenza 112. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente: giunti sul posto, i militari hanno fermato l’uomo, che non ha esitato a rivolgere anche a loro minacce di morte.

La vittima dell’aggressione si è successivamente recata al pronto soccorso dello stesso nosocomio, per le cure del caso.

Bloccato, l'indagato è stato trasferito presso la casa circondariale di Benevento per i reati di lesioni personali a personale esercente professione sanitaria e violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

"L’episodio - spiegano dal comando provinciale dell'arma - riaccende i riflettori sulla questione della sicurezza nei presidi sanitari, che, a volte purtroppo sfociano in atti di violenza. L’intervento dei militari dimostra l'impegno costante dei Carabinieri nel proteggere chi dedica la propria vita alla cura degli altri, prevenendo situazioni di pericolo e rappresentando anche un segnale forte di vicinanza e supporto alle professioni sanitarie".