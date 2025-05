Incendia piante, benzina scivola in un tombino che esplode: fermato un 47enne Benevento. Anziana spaventata dal botto , intervento della Mobile

Avrebbe versato della benzina su alcune piante ed avrebbe appiccato il fuoco, ma il liquido infiammabile è scivolato in un tombino chiuso che è esploso. Momenti di paura in via Galanti, al rione LIbertà, per un episodio di cui si sarebbe reso responsabile un 47enne.

Secondo una prima ricostruzione, infastidito dal fatto che un'anziana che abita nello stesso immobile gettasse di tutto, a suo dire, nel giardino, l'uomo avrebbe deciso di passare alle vie di fatto, causando un violento botto che ha fatto saltare parte del'asfalto ed ha comprensibilmente spaventato la malcapitata, costretta a far ricorso alle cure dei medici.

Intervenuta sul posto, la Mobile ha fermato il 47enne e l'ha condotto in Questura. L'indagato è difeso dall'avvocato Antonio Leone.

IN AGGIORNAMENTO