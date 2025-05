Droga e telefoni a detenuti con un drone: sequestro della polizia penitenziaria Il direttore del carcere di Benevento: alto livello di sorveglianza e le tecnologie all’avanguardia

La Polizia Penitenziaria di Benevento ha sventato un tentativo di introduzione di droga e cellulari mediante l’utilizzo di un drone che è stato intercettato e e sequestrato.

L’operazione, condotta sotto il coordinamento della dirigente del Reparto di Polizia Penitenziaria Aureliana Calandro, ha visto il dispiegamento di numerosi agenti e mezzi specializzati, tra cui gli automezzi del Servizio antidroga del Nucleo Regionale Cinofili della Campania. Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile individuare e sequestrare il velivolo prima che potesse rilasciare il carico destinato ai detenuti.

“Il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria quotidianamente – ha rimarcato il direttore del carcere Gianfranco Marcello - dimostra elevate capacità operative anche in scenari complessi e in continua evoluzione; l’operazione rappresenta un ulteriore importante risultato nella strategia di contrasto al crimine e conferma l’impegno costante della Polizia Penitenziaria a tutela della legalità.

L’efficacia dell’azione testimonia l’alto livello di sorveglianza e le tecnologie all’avanguardia in dotazione al penitenziario di Benevento – conclude il dottore Marcello -, struttura tra le più avanzate per i sistemi di difesa contro traffici illeciti: la Casa Circondariale si distingue, ancora una volta, per l’equilibrio tra il rispetto dei diritti costituzionali della popolazione detenuta e la necessaria tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.