Gravi carenze igieniche, lavoratori in nero e dj senza Siae: chiuso un locale Controlli della Questura di Benevento per un'attività: scatta anche multa salata

Proseguono a Benevento e nei centri della provincia i controlli congiunti tra la Polizia di Stato, Asl, ispettorato, Polizia Locale e Siae. La Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo di un’attività destinata alla somministrazione di cibi e bevande in provincia di Benevento risultata non in regola rispetto alla normativa vigente in materia, oltre ad aver contestato una sanzione pecuniaria di oltre 10mila euro.

L’accertamento ha riguardato sia i locali ove si ascolta la musica dal vivo e si offrono cibi e bevande, sia la cucina, al fine di verificare la regolarità dell’attività amministrativa e la regolarità sanitaria circa la manipolazione e la gestione degli alimenti destinati al consumo.

In cucina riscontrate condizioni igienico sanitarie gravemente carenti in merito ad interventi di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, con disapplicazione delle procedure concernenti le attività di sanificazione.

Gli agenti hanno inoltre riscontrato l’assenza dei requisiti minimi, sia generali che specifici, previsti dal Reg. CE 852/2004 e la mancata esibizione della documentazione H.A.C.C.P hanno implicato la sospensione ad horas dell’esercizio, fino al ripristino dei necessari requisiti igienico sanitari.

Sempre nel corso delle verifiche, non risultava esposta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune (c.d. SCIA) e tre lavoratori dei cinque presenti al momento del controllo non erano in regola con la normativa previdenziale e contributiva.

Infine, il Dj impegnato nella serata in cui si è svolto il controllo è risultato essere sprovvisto della licenza rilasciata dalla SIAE, pertanto veniva denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 171 ter della legge sul diritto di autore mentre le attrezzature (consolle e supporti digitali) venivano sottoposte a sequestro penale.

Nel capoluogo beneventano e nella provincia il lavoro congiunto della Polizia di Stato, dell’Ispettorato del Lavoro, del Dipartimento di Prevenzione della ASL e della SIAE proseguirà con ulteriori verifiche, al fine di garantire la legalità e la sicurezza nei locali che offrono musica e consumazioni, tutelando la qualità dei servizi offerti ai clienti e assicurando il rispetto delle normative vigenti.