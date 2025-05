Mancata concessione attenuanti: nuovo processo di appello per i fratelli Iadanza Inchiesta Dda, la decisione della Cassazione per il 36enne ed il 33enne di Montesarchio

Annullata dalla Cassazione, con il rinvio dinanzi alla Corte di appello per un nuovo giudizio, la condanna a 8 anni e 6 mesi per Silvio Iadanza, 36 anni, e Vincenzo Marcello Iadanza, 33 anni, i fratelli di Montesarchio che erano stati arrestati il 12 luglio 2022 in una inchiesta della Dda di Napoli e dei carabinieri della Compagnia caudina.

La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso degli avvocati Mario Cecere e Pierluigi Pugliese sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Un argomento che potrebbe comportare, dopo una ulteriore valutazione del giudici di secondo grado, una riduzione di pena, con l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti.

In particolare, esclusa l'aggravante mafiosa, la condanna era scattata per una estorsione ad un bar, una tentata rapina, due danneggiamenti e una minaccia. Addebiti relativi ad episodi accaduti a Montesarchio tra febbraio e marzo 2021, al centro di una ordinanza di custodia cautelare che aveva colpito Silvio Iadanza, che ha avviato un processo di collaborazione con la giustizia ed ha un nuovo difensore, e Vincenzo Marcello Iadanza.