Un coltello nel marsupio che ha a tracolla, bloccato all'ingresso del Tribunale Benevento. E' accaduto questa mattina

Il suo imbarazzo è stato evidente, come non capirlo. Ha provato a spiegare perchè se lo fosse portato dietro: Lo uso per il mio lavoro di muratore, ha affermato l'uomo della provincia di Avellino che questa mattina è stato bloccato all'ingresso del Tribunale.

Era atteso in un'aula di udienza al primo piano, è arrivato con il suo legale. Aveva a tracolla un marsupio che, su richiesta degli addetti alla vigilanza, ha appoggiato sul rullo dello scanner, che ne ha immediatamente 'illuminato' il contenuto: un coltello lungo 21 centimetri, compresa l'impugnatura.

La lama è stata immediatamente tolta al detentore, sul posto sono successivamente arrivati i carabinieri, che hanno identificato il protagonista della vicenda: probabile, per lui, una denuncia. Una situazione che si era verificata già qualche settimana fa, e che non rappresenta, purtroppo, una novità per gli uffici giudiziari, nei quali capita spesso che si presentino persone munite di coltelli di diverse dimensioni. Grazie ai controlli, per fortuna nessun problema.