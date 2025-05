Aveva un coltello con una lama di 12 centimetri, assolto un 17enne Benevento. La sentenza per un minore. 2) Accusato di truffa assicurativa, assolto

Era stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico, e per questo era stato denunciato. Oggi la conclusione della direttissima e l'assoluzione, arrivata al termine di un rito abbreviato. L'ha decisa il Tribunale per i minori di Napoli per un 17enne di Benevento – è stato difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione-, al quale, un mese fa, era stato sequestrato un coltello con una lama di 12 centimetri.

Era accusato di aver ideato, in concorso con un'altra persona, una truffa assicurativa, ma è stato assolto. E' la sentenza del Tribunale di Milano per Vincenzo Pennino, un 47enne di Apollosa difeso dall'avvocato Vittrio Fucci.