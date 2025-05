Comunità energetica diocesana: aiutare le famiglie per le spese delle utenze Benevento. Nasce la Fondazione, intervento del direttore della Caritas, il dottore Pasquale Zagarese

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del dottore Pasquale Zagarese, direttore della Caritas diocesana, sulla Comunità energetica diocesana.

Nasce in Benevento la Fondazione Diocesana CER ETS “La Pace”. Progetto voluto fortemente dal nostro Arcivescovo SE Mons. Felice Accrocca su proposta della Caritas Diocesana.

Mai come in questo momento l’elevato costo dell’energia e la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime sono temi centrali nel dibattito pubblico. La situazione nazionale sta infatti avendo forti conseguenze sulle spese delle famiglie, colpendo in particolare le fasce più deboli della popolazione. Negli ultimi mesi le istituzioni nazionali ed europee hanno introdotto varie misure per affrontare la situazione, ma, molte di queste soluzioni, proprio perché assunte in un contesto fortemente emergenziale, appaiono tuttavia di corto respiro.

A tal proposito, la Caritas Diocesana da sempre attenta alle problematiche sociali, ha avviato diverse iniziative con lo scopo di “generare processi” nell’ambito di un progetto più ampio denominato: rigeneriamo il territorio. Una di queste iniziative è, per l’appunto, la CER (Comunità energetica) diocesana.

Circa due anni fa iniziammo a lavorarci chiedendo aiuto al Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi del Sannio. Con grande entusiasmo il Prof. Maurizio Sasso Ordinario di Fisica tecnica industriale e la sua preziosa ricercatrice Ing. Chiara Martone hanno messo a disposizione il loro sapere conducendoci pazientemente per mano e facendoci infine conoscere una start-up di giovani imprenditori: Koala che ha curato definitamente la progettazione di questa nostra CER.

Ringrazio il Magnifico Rettore della Università degli Studi del Sannio Prof. Gerardo Canfora che in collaborazione con il Prof Guido Migliaccio, Ordinario di Economia Aziendale ed il Prof. Francesco Vespasiano, docente di Sociologia Generale, entrambi del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, hanno curato, in particolar modo, l’Accordo Quadro tra Uni-Sannio e Caritas Diocesana.

Le CER sono in grado di attivare dinamiche positive che riguardano la popolazione nel suo complesso, ma che possono comportare anche un sostegno diretto, in particolare, alle fasce più deboli della popolazione. Una sfida non da poco visto che, secondo alcune stime dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica in Italia, precedenti la crisi energetica degli ultimi mesi, nel 2019 circa 2,2 milioni di famiglie (l’8,5% del totale) viveva in situazioni di povertà energetica.

Quindi, la Comunità energetica diocesana nasce soprattutto dalla necessità di aiutare le tante famiglie in difficoltà che periodicamente chiedono aiuto per sostenere le spese delle utenze.

Abbiamo immaginato una rete che progressivamente si estenderà a tutto il territorio diocesano coinvolgendo parrocchie e singole famiglie. Tutti quelli che saranno interessati a farne parte (senza alcun impegno economico) potranno prendere contatto con la Caritas Diocesana (tel. Segreteria: 0824/25508).

Inizialmente gli impianti fotovoltaici verranno realizzati presso: il Centro la Pace, il Palazzo Arcivescovile, le Parrocchie di San Bartolomeo in Galdo e Fragneto l’Abate e su una struttura di proprietà della Diocesi in San Giorgio del Sannio.

L’obiettivo della CER, pertanto, non è fare profitti, quanto piuttosto fornire benefici ambientali, economico-sociali alla comunità e a coloro che ne faranno parte.

Infine, la “prossimità territoriale” è una caratteristica essenziale delle CER e rivela la necessità di impiegare approcci “basati sul luogo” per lo sviluppo di tali iniziative.

È un tema di sviluppo economico che impatta positivamente l’economia locale: ossia opportunità di generare redditi e lavoro nei territori in cui queste iniziative insistono.