Conosciuto da tempo, fermato al volante di un'auto senza la patente Benevento. Un 36enne denunciato dalla Mobile

E' una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Ecco perchè, quando se lo sono trovati di fronte, gli agenti della Mobile hanno fermato quel 36enne di Benevento che se ne andava in giro con un'auto che non poteva guidare.

Era già capitato meno di due anni fa, anche allora era stato sorpreso senza patente. Una circostanza che ha fatto scattare la denuncia nei suoi confronti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato bloccato in via del Pomerio al volante di una Toyota Aigoo: dagli accertamenti è emerso che non aveva il titolo per la guida, per questo è stato condotto negli uffici della Questura. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.