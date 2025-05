Alla guida dopo aver bevuto: denunce e sequestri ad Apice e Benevento Controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento

Un fine settimana di intensa attività per i carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati senza sosta nel contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a dimostrazione dell’incessante impegno dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica.

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio ad Apice, i carabinieri della Stazione hanno controllato una donna residente nella provincia di Benevento mentre era alla guida della sua autovettura. Sottoposta ad accertamento etilometrico, la conducente è risultata avere un tasso alcolemico nel sangue superiore 3 g/l, un valore di molto superiore al limite consentito. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre la patente di guida è stata ritirata. Per l'automobilista la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

A Benevento, nella notte tra venerdì e sabato, un giovane originario di Montesarchio dopo aver perso il controllo della propria autovettura si è schiantato contro un’auto in sosta. L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Benevento ha permesso di appurare che il ragazzo si trovava alla guida dell’auto con un tasso alcolemico di 1,42 g/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida e una denuncia.

Nel pomeriggio di sabato 17 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 50enne del posto, condannato in via definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Benevento, dovrà ora scontare una pena pari a 5 anni, 9 mesi di reclusione.