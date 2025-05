Contratto fitto di 400 euro annui per 10 ettari di terreno: "avvocato circuito" Benevento. Due anni e 2 mesi ad un 45enne di Castelpoto

Due anni e 2 mesi ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle due parti civili. E' la condanna stabilita dal giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di Angelo Della Pietra (avvocato Claudio Barbato), 45 anni, di Castelpoto, accusato di circonvenzione di incapace e truffa.

Le imputazioni erano state contestate in una inchiesta su una vicenda della quale sarebbero rimasto vittima un avvocato affetto da demenza senile. Secondo gli inquirenti, abusando delle condizioni del professionista, lo avrebbe indotto a concludere un contratto di fitto di terreni per oltre 90mila metri quadri, di cui il legale era proprietario, in cambio della somma annua di 400 euro.

Un contratto delle durata di 15 anni, dal 2017 al 2032, con il quale avrebbe ottenuto erogazioni pubbliche, inducendo in errore l'amministrazione pubblica: poco più di 6mila euro, per il 2018 e il 2019, dall'Agea, e 14mila litri di gasolio (per 2017, 2018 e 2019) dalla Regione Campania. Accuse che l'imputato ha sempre respinto, sostenendo la corrtezza del suo operato, ma di cui è stato invece ritenuto responsabile con la condanna in primo grado. Due figli del legale, parti civili, sono stati assistiti dagli avvocati Antonio Bruno Romano e Sergio Rando.