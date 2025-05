Irregolarità in un negozio di fitofarmaci, sequestro dei carabinieri forestali Mancata tenuta del registro dei fitofarmaci e la mancanza di informazioni all'acquirente

I carabinieri forestali del Nucleo di San Giorgio del Sannio con il personale del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), hanno condotto un'ispezione presso un rivenditore di fitofarmaci finalizzata alla verifica dell'utilizzo sostenibile dei prodotti in conformità con le normative vigenti, ha portato alla luce diverse anomalie.

Le irregolarità

In particolare, sono state contestate all'azienda la mancata tenuta del registro dei fitofarmaci e la mancanza di informazioni all'acquirente sui rischi e sulle corrette pratiche d'uso al momento della vendita, così come previsto dalle norme.

Per questi motivi si è proceduto a sanzione e al sequestro amministrativo di 406 chilogrammi di prodotti fitosanitari, affidati in custodia allo stesso titolare. Inoltre, nei confronti del commerciante è stata disposta la sospensione immediata dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

La prevenzione

L'importanza di azioni di controllo sono fondamentali, i fitofarmaci infatti, pur essendo strumenti utili in agricoltura, sono nella maggior parte dei casi sostanze tossiche che possono persistere nell'ambiente, bioaccumularsi negli organismi viventi e rappresentare un serio pericolo per la salute umana e animale. Proteggere la salute dei cittadini, preservare la biodiversità e garantire la salubrità delle produzioni agricole sono obiettivi prioritari che possono essere raggiunti solo attraverso un impegno costante nel monitoraggio e nel controllo dell'intera filiera dei prodotti fitosanitari. Per questo continuerà costante l’impegno dei Carabinieri Forestale in azioni di controllo che servono anche come monito per promuovere un approccio più responsabile e consapevole all'impiego e commercializzazione dei pesticidi, importanti strumenti per la produzione agricola se utilizzati in maniera consapevole e comunque nel rispetto delle normative vigenti.