Cocaina ed hashish in un casolare, 4 anni ad un 41enne di Benevento La sentenza del Tribunale per l'uomo, fermato dai carabinieri

Quattro anni. E' la condanna decisa dal giudice Graziamaria Monaco per Nazzareno Tresca, 41 anni, di Benevento, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Difeso dall'avvocato Claudio Fusco, l'uomo era stato bloccato dai carabinieri nel dicembre 2024 al rione Ferrovia. In particolare, i militari lo avevano sorpreso in via Clino Ricci, all'interno di un casolare abbandonato nel quale erano stati rinvenuti due panetti di hashish, per un peso di 700 grammi, e 160 grammi di cocaina.