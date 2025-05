A Benevento scontro tra una moto e un’auto: feriti e paura In ospedale i due giovani in sella alla due ruote

E' di due giovani di Benevento il bilancio dell'incidente stradale registrato al rione Libertà di Benevento questa sera tra una moto con due persone in sella e un'auto. Lo scontro tra via Napoli e via Cocchia dove per cause in corso di accertamento l'auto è la moto sono entrate in collisione.

scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali cittadini, i carabinieri e la polizia per i rilievi.

Due incidenti nel Sannio: un morto e quattro feriti

L'incidente al rione Lobertá di Benevento è avvenuto circa mezz'ora dopo il tragico scontro registrato tra due auto poco prima delle 22 dove a perdere la vita è stato un uomo di Morcone (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

Due le auto coinvolte in questo caso e oltre alla persona deceduta due giovani della zona sono stati trasferiti in codice rosso al San Pio.