Francesco Pio morto a 17 anni: due indagati sabato l'autopsia Benevento. Il dramma dopo l'incidente al rione Libertà

Sarà affidato sabato dal pm Chiara Maria Marcaccio, al medico legale Emilio D'Oro, l'incarico dell'autopsia di Francesco Pio, il 17enne di Benevento morto dopo l'incidente nel quale era rimasto coinvolto nella tarda serata di mercoledì al rione Libertà.

In vista dell'esame, che potrebbe essere eseguito nella stessa giornata, sono stati 'avvisati' come atto dovuto, per consentire la nomina di un proprio consulente, le parti offese - i genitori e le sorelle del ragazzo, assistiti dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, e il 16enne che guidava lo scooter sul quale viaggiava Francesco Pio, in prognosi riservata al San Pio- e i due indagati, difesi in questa fase dagli avvocati Fabio Russo ed Antonella Tornusciolo: il 20enne al volante della Opel Zafira che tra via Napoli e via Cocchia era entrato in rotta di collisione con il ciclomotore, al quale vengono contestate le ipotesi di reato di lesioni colpose aggravate (ai danni del 16enne) ed omicidio stradale, quest'ultima prospettata anche nei confronti dello stesso 16enne.