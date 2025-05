Carcere. Ciambriello lancia allarme: servono cambiamenti, vi spiego quali VIDEO Il garante: reparti psichiatrici, educatori e agenti. Chiederò diritto all'affettività per detenuti

Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello questa mattina all'uscita del carcere ha fatto il punto sui dati della Relazione 2024 che riguardano il carcere di Benevento, l’Istituto penale minorile di Airola e dell’Ufficio di Esecuzione penale esterna.

Criticità ma anche punti di forza snocciolati dal Garante che per Benevento però chiede all'Asl l'immediata riapertura del reparto detentivo psichiatrico. Ciambriello ha poi raccontato la storia di una detenuta – guarda e ascolta l'intervista – ed ha snocciolato i numeri – in più rispetto al previsto dei detenuti.

Ha lanciato un appello alla politica in primis, ma anche ai Comuni, alla Caritas e altre associazioni affinchè si prodighino per far lavorare i detenuti in semilibertà con specifici accordi.

Il garante campano ha poi annunciato: ho incontrato il ministro della Giustizia Nordio. Da poco è stata emanata una circolare grazie alla quale si reintegra il diritto all'affettività per i detenuti che una volta al mese possono così avere rapporti sessuali con i compagni o compagne. Ho chiesto che anche in questo carcere venga applicata la circolare.

TUTTE LE DICHIARAZIONI NEL VIDEO