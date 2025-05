Lunedì l'autopsia di Francesco Pio: i familiari nominano un loro consulente Benevento. Incarico affidato questa mattina, uno specialista anche per il 16enne

Sarà eseguita lunedì dal medico legale Emilio D'Oro, al San Pio, l'autopsia di Francesco Pio, il 17enne di Benevento morto dopo l'incidente nel quale era rimasto coinvolto nella tarda serata di mercoledì al rione Libertà.

Questa mattina il pm Chiara Maria Marcaccio ha affidato l'incarico allo specialista nel corso di una udienza alla quale hanno partecipato i legali delle parti. I familiari del ragazzo, assistiti dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, hanno nominato come loro consulente il dottore Arturo Aversano. Un dramma che profondamente turbato la comunità, per il quale è indagato, per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni colpose aggravate, un 20enne residente ad Apollosa.

Difeso dagli avvocati Angelo Leone ed Enzo Lauro, è il conducente della Opel Zafira che tra via Napoli e via Cocchia era entrato in rotta di collisione con il ciclomotore sul quale viaggiava Francesco Pio. Uno scooter Sh 125 guidato da un 16enne della città, finito in prognosi riservata in ospedale, che, rappresentato dall'avvocato Alboino Greco, è contemporaneamente parte offesa – per le lesioni subite nell'impatto – ed indagato per la stessa ipotesi di omicidio stradale. La scelta del minore – la sua posizione verrà poi stralciata e trasmessa alla competente Procura di Napoli- è caduta, come consulente, sulla dottoressa Noemi Razzano.

Dopo l'esame, l'ultimo saluto al 17enne in una giornata di lutto cittadino.