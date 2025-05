Papà di Francesco Pio: "Gira un video con mio figlio e Matteo a terra". Vergogna Benevento. Su facebook la denuncia del genitore del 17enne morto in u incidente

Non ho visto le immagini, non so se esistano. Ma, se davvero è così, esiste una sola parola: vergogna e ancora vergogna. Non può esserci altro rispetto alla circostanza che il papà di Francesco Pio, il 17enne morto al rione Libertà, ha denunciato con un post su facebook che pubblichiamo.

"Buongiorno - scrive - è da ieri che mi stanno comunicando che qualche bastardo sta facendo girare un video con mio figlio Francesco e Matteo (l'altro minore rimasto ferito nell'incidente ndr) a terra sul posto dell' incidente e sta girando anche video completo di tutto l' incidente".

Il genitore chiede la cortesia "di condividere il più possibile il suo post". "Ho una bambina di 9 anni - conclude -e chi sta facendo girare questi video in rete pregasse a dio che io non venga mai a sapere chi è perché lo distruggo con le mie stesse mani che gente di merda neppure sulle disgrazie hanno pietà". Senza parole. Vergogna.