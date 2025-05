"Questo Tribunale ha ben capito il ruolo della Giustizia nel rilancio del Paese" VIDEO - A Benevento la Presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Canelli

“E' un tribunale che sta offrendo un grande impegno in termini di efficienza, sta raggiungendo gli obiettivi del Pnrr ed è consapevole del ruolo centrale che oggi ha la Giustizia nel rilancio del Paese”.

Così la Presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Canelli, oggi a Benevento per una visita nella città giudiziaria sannita.

L'alto esponente della magistratura campana è stata accolta dal presidente del Tribunale di Benevento, il dottore Ennio Ricci ed ha incontrato i vertici del Palazzo di Giustizia.

“Il Tribunale di Benevento – ha rimarcato la presidente Canelli - si apre al territorio e questo è un modello in cui credo molto e costituisce un esempio. E' aperto a Università e Scuola ed ha un ottimo rapporto con l'avvocatura. A Benevento c'è un ottimo Foro che contribuisce in modo determinante al buon funzionamento della Giustizia in un territorio così determinante”.

La presidente ha poi avuto un incontro al quale hanno partecipato giudici, consiglieri dell'Ordine forense, avvocati e dipendenti dell'amministrazione giudiziaria. Al suo fianco, il presidente del Tribunale Ennio Ricci, il procuratore Gianfranco Scarfò e il presidente dell'Ordine degli avvocati Stefania Pavone, che nei loro interventi hanno sottolineato il clima di collaborazione tra operatori della giustizia che si respira a Benevento.