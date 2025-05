Addio al dottore Fernando Panarese, il medico legale che amava la scrittura Benevento. Il professionista si è spento a 69 anni

Era noto che le sue condizioni fossero disperate, ora anche la fiammella della speranza si è spenta. Perchè il dottore Fernando Panarese, 69 anni ancora da compiere, di Benevento, è morto.

Poco più di due anni, nell'aprile 2023, era stato colpito da un violentissimo infarto mentre stava passeggiando nella zona dell'Istituto agrario a Piano Cappelle. Affetto da un dolore ad un braccio ed allo stomaco, era stato soccorso da due persone – madre e figlio - che erano transitate da quelle parti. Avevano dato l'allarme al 118, un'ambulanza aveva trasporto il professionista in ospedale. Gravissime le conseguenze, l'inizio di un calvario che è andato avanti fino a quando il suo cuore, che ha tenacemente resistito, non ha smesso di battere.

Specializzato in Medicina legale e Malattie infettive, docente a contratto presso le Università di Catanzaro e Milano, il dottore Panarese, per lungo tempo consulente della Procura in tanti casi di omicidio e non solo, era noto anche al di fuori dei confini provinciali. Aveva tantissime passioni che coltivava quando il lavoro glielo permetteva: era una persona curiosa, amava scrivere, gli piacevano il teatro e la musica.

Autore di più pubblicazioni, ospite di numerosi convegni ai quali era stato invitato a relazionare, era molto stimato per la sua competenza. Lascia la moglie ed una figlia che studia per seguirne le orme.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente turbato quanti lo conoscevano, commosso il ricordo dei colleghi e dei medici legali beneventani.